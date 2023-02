Una carriera unica giunta a quota 30 anni. E così Laura Pausini ha deciso di festeggiare con una maratona con tre date in 24 ore…

Quale modo migliore per festeggiare i 30 anni di carriera se non quello di cantare, cantare e… cantare. Il tutto in 24 ore senza sosta. Laura Pausini, infatti, ha deciso di celebrare questa tappa della sua vita professionale con tre concerti in un solo giorno. L’annuncio lo ha dato la diretta interessata con un post social.

L’annuncio di Laura Pausini per i 30 anni di carriera

L’artista ha reso noto attraverso i suoi profili social ufficiali una sorta di tour tutto in un giorno che la vedrà protagonista. L’evento si chiamerà #Laura30 e sarà una maratona live suddivisa in tre performance a ingresso libero. Il tutto, come anticipato, nel giro di 24 ore.

Si parte all’Apollo Theater di New York il 26 febbraio alle ore 18:00, poi al The Music Station di Madrid alle ore 15:00 e, infine, al Teatro Carcano di Milano alla ore 23:00 il 27 febbraio 2023.

“Il 27 febbraio 1993 avevo 18 anni e ho vinto il Festival di Sanremo nelle nuove proposte con la mia canzone La solitudine”, ha scritto Laura Pausini nel post Instagram condiviso. “Voi mi avete scelta, voi siete entrati nella mia vita rivoluzionando tutto. Questa volta voglio sorprendervi io, mettendo alla prova il mio fisico, la mia forza e la mia voce. Lo farò in un modo strano, certo… che sfida sarebbe se tutto fosse facile? In questi anni voi avete sacrificato tanto per stare con me e voglio dimostrarvi che sono ancora talmente innamorata di voi da fare pazzie”.

E così ecco spiegato che inizierà proprio da New York, poi Madrid e infine Milano. I concerti vedranno l’artista esibirsi in 10 canzoni live – “ogni città una decade” ha spiegato la donna -.

