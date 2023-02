Le confessioni private di Fiorello tra lavoro, vita privata e un retroscena molto significativo riguardo il suo look con i baffi.

Intervistato da Chi dopo il grande successo di ‘Viva Rai 2 Viva Sanremo’, Fiorello ha avuto modo di raccontarsi a 360° tra lavoro, famiglia e anche alcune curiosità relative al suo look con un particolare omaggio per suo padre.

Fiorello: l’ansia, il lavoro e la famiglia

Fiorello

Nel corso dell’intervista Chi durante la quale ha svelato l’importanza di sua moglie dietro la trasmissione ‘Viva Rai 2 Viva Sanremo’ andata in onda nelle serate del Festival, Fiorello ha raccontato molte cose relative al suo lavoro, alla gioia nel farlo ma anche alla forte ansia che questo gli provoca.

“Cosa è la felicità per me? La felicità per me è un divano, guardare la televisione e non fare niente. Non ci crede nessuno, ma è quella la mia felicità. Farmi prendere dalla pigrizia, non fare nulla, proprio nulla, perché mi mette ansia tutto. Il mio lavoro è bellissimo, ho grande passione, però mi mette troppa ansia. Ansia da prestazione, voglia di cercare sempre di fare meglio. Se devo essere sincero, quindi, la felicità per me è casa, casa e basta. Ho una certa età, quello che dovevo fare l’ho fatto e… arrivederci! (ride, ndr)”, ha raccontato l’uomo.

Proprio sulla felicità, il conduttore ha aggiunto: “Susanna (sua moglie ndr) è la persona che mi stimola a fare cose che mi rendono felice, anche se c’è quella maledetta ansia che mi impedisce di gioire quando le cose vanno bene – e adesso stanno andando benissimo – perché, davanti a un’idea che non mi viene per la puntata, non riesco a godermi nulla del bello che c’è”.

E ancora una particolarità sul suo look e sui baffi: “Sono un omaggio a mio padre. Me li faccio crescere perché mi piace ricordarlo”.

Di seguito anche un simpatico recente post Instagram dello showman:

