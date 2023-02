Arrivano le nozze per Pippo Inzaghi. Ad annunciarlo la sua futura moglie Angela Robusti nel corso di una intervista.

Una notizia che in tanti aspettavano e che adesso è diventata ufficiale, con tanto di data. Pippo Inzaghi, storico bomber italiano della Nazionale, si sposa con la sua Angela Robusti. A renderlo noto, proprio la futura moglie nel corso di una bella intervista al Corriere della Sera.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti si sposano

Filippo Inzaghi

La storia tra Filippo Pippo Inzaghi e Angela Robusti va avanti da anni e i due sono davvero felici. A racconto l’inizio della relazione è stata, come detto, la donna: “Quasi sei anni fa a Venezia, per un bicchiere d’acqua. Eravamo stati trascinati entrambi controvoglia ad una festa. Prima di andare via mi avvicino al bancone e chiedo un bicchier d’acqua: mi rispondono che ero la seconda persona ad averlo chiesto, e mi indicano lui di spalle. Non avevo mai visto una partita di calcio, prima, nella mia famiglia amiamo il motociclismo. E poi era troppo grande per i miei gusti: ha 15 anni più di me. Così quando mi ha chiesto il numero non gliel’ho dato”.

Le cose non sono sbocciate subito: “Devo dire che è stato tenace. Mi ha cercata sui social e infine mi ha invitata a cena in uno stellato: una settimana dopo siamo andati a vivere insieme”.

Adesso la coppia ha formato una bella famiglia e presto nascerà anche un’altra bambina che andrà a fare da sorellina al piccolo Edoardo. E tra nascituri e altre curiosità, ecco anche la rivelazione sul matrimonio: “Se non ci saranno altre gravidanze a sorpresa, nel 2024. Dovevamo farlo già l’anno scorso, ma era appena nato Edoardo”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della coppia:

Riproduzione riservata © 2023 - DG