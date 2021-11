Nell’intervista a Che tempo che fa, Fedez si è raccontato svelando di essere andato in terapia di coppia con Chiara Ferragni, un’esperienza per lui molto interessante.

Questa domenica, Fedez è stato ospite a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio, durante il quale ha presentato il suo nuovo album “Disumano”, ma non solo. Il rapper, infatti, ha svelato qualche dettaglio della sua vita privata (almeno quelli che i suoi follower già non conoscono) raccontando della terapia di coppia con Chiara Ferragni.

Durante la puntata, Fedez ha parlato brevemente della terapia di coppia affrontata con la moglie Chiara, definendola un’esperienza da normalizzare in tutte le coppie: “Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l’andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante”

Una frase importante quella di Fedez, che invita a non demonizzare la fragilità psicologica e chi decide di andare da uno psicoterapeuta o in terapia di coppia. La sua affermazione è di forte impatto, perché a dirla non è uno qualunque ma un influencer con un seguito molto alto, con milioni di follower, quindi può fare la differenza.

La moglie Chiara, inoltre, già qualche tempo fa aveva ammesso di andare da uno psicologo una volta a settimana. confermando che è un’attività che consiglia di fare a tutti per stare meglio con sé stessi.

The Ferragnez, la serie in arrivo

Intanto, la loro famiglia sarà ancora di più sotto i riflettori grazie allo show The Ferragnez, una serie tv targata Amazon Prime Video in cui pubblico e fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez.

Attraverso 8 puntate, scopriranno la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme, compreso tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021, quando nella loro vita è arrivata la piccola Vittoria.

Insieme a loro tante altre persone, come le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, che fanno parte della loro quotidianità.

