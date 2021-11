Dopo l’uscita di un nuovo libro sulla Royal Family, Carlo è stato accusato di razzismo nei confronti del figlio Harry e della moglie Meghan Markle, ma arriva subito la replica.

Nuove accuse contro il Principe Carlo, che chissà a breve forse potrebbe salire al Trono: il reale inglese è stato infatti accusato di razzismo nei confronti dei nipoti, figli di Harry e Meghan Markle.

Tutto questo è saltato fuori nel libro del giornalista e scrittore americano Christopher Andersen, dal titolo Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan, in cui rivela segreti e misteri della famiglia reale inglese.

In particolare, sembra che secondo quanto riportato nel libro l’erede al trono britannico ha speculato nel 2017 sul colore della pelle dei futuri figli di Harry e Meghan.

Il Principe Carlo, infatti, avrebbe dimostrato il suo razzismo in una conversazione con la moglie Camilla. L’erede al trono, infatti, si è chiesto come sarebbero stati i suoi nipoti, nello specifico di che colore avrebbero avuto la canragione. Non è mancata una risposta pronta dall’ufficio stampa di Clarence House, che afferma sia tutto falso: “Questa è fiction e non merita ulteriori commenti”

Le accuse sono forti, ma molti pensano che le parole di Carlo possano essere vere, visto quello che gli stessi Harry e Meghan hanno dichiarato lo scorso anno a Oprah Winfrey, durante uno speciale seguito in diretta in tutto il mondo.

La coppia, che da un anno vive in Canada, ha affermato infatti che un membro della famiglia reale (senza fare nomi) ha avuto un atteggiamento razzista nei confronti dell’ex attrice, un comportamento che non l’ha fatta sentire a proprio agio alla corte reale britannica.

