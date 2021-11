Stefania Orlando parla della sua vita dopo GF Vip, per la prima volta racconta della crisi avuta con il marito Simone Gianlorenzi. Ecco cosa ha svelato la showgirl.

Dopo il Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha ripreso la sua carriera in mano, dopo un periodo di stallo, quindi per lei è stato un anno molto impegnativo. Ma per la prima volta, la showgirl ha confessato le difficoltà che ha dovuto affrontare una volta uscita dalla famosa Casa di Cinecittà, tra cui la crisi con il marito.

In un’intervista al settimanale Chi, Stefania Orlando si è aperta e ha raccontato che non è stato semplice riprendere la sua vita normalmente dopo il reality, tanto è vero che ha avuto una forte crisi esistenziale: “Fuori dal reality ho avuto una crisi esistenziale non indifferente, il ritorno alla normalità mi ha distrutta. E anche con mio marito, una volta fuori, non è stato facile. Simone è stato un angelo. Ha saputo aspettarmi. Che cosa voglio ora? La felicità”

Stefania Orlando cerca solo la felicità ora, che ha ritrovato insieme a suo marito Simone Gianlorenzi, con il quale vorrebbe anche avere un figlio. I due, infatti si dicono pronti ad avviare le pratiche di affido, per accogliere un bambino nella loro famiglia.

Chi è Simone Gianlorenzi, marito della ex gieffina

Stefania Orlando sta con Simone Gianlorenzi ormai da 12 anni, una relazione duratura e forte che ha resistito a tante difficoltà.

Ma cosa fa Simone? Il marito di Stefania Orlando è un musicista, più nello specifico un chitarrista, ha collaborato con molti artisti di successo, tra cui Anna Oxa, Briga, Gemelli Diversi. I due si sono innamorato nel 2008, quando lui era il chitarrista della sua Band Gli Orlandi Furiosi, di cui la Orlando era la voce solista.

Nel 2019 sono convolati a nozze, con una cerimonia mozzafiato in riva al mare e una grande festa.

