Giulia Talia è un aspirante Miss Italia di 24 anni che viene da Roma ed è dichiaratamente lesbica, vuole usare il concorso per sensibilizzare sul tema.

Giulia Talia ha soli 24 anni e viene da Roma per provare a diventare la nuova Miss Italia. Non è solo una ragazza che ha un sogno ma ha anche una sua “missione”. Giulia è omosessuale e vuole portare la sua testimonianza al concorso per poter sensibilizzare sul tema della tolleranza verso tutti.

Le dichiarazioni di Giulia Talia sulla sua omosessualità

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, Giulia Talia dichiara: “Penso di aver avuto questa consapevolezza da sempre, ma era relegata in un angolino, inquadrata come curiosità. Sono stata fidanzata a lungo con Andrea, che ha conosciuto i miei genitori. Poi al primo anno di università mi sono accorta che gli sguardi delle ragazze mi emozionavano come quelli dei maschi, se non di più. E allora mi sono lasciata andare“.

Poi l’aspirante Miss svela un dettaglio sulla sua vita sentimentale e dichiara: “Vivo da quasi tre anni con la mia compagna, Barbara. Ci siamo conosciute in un locale con amici, un mese dopo eravamo a Santorini per un weekend e sette mesi dopo convivevamo”. Ecco una foto di Giulia come concorrente di Miss Italia.

