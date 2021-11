Sono passati 51 anni da quando Ylenia Carrisi è nata, oggi Romina Power celebra il compleanno della figlia scomparsa con una toccante dedica.

Ylenia Carrisi oggi avrebbe compiuto 51 anni. La figlia di Albano e Romina è scomparsa 21 anni fa e non si è mai saputo che fine avesse fatto. Il cantante è convinto che si sia uccisa buttandosi in un fiume ma la madre ancora la cerca e, in occasione del suo compleanno, le dedica una profonda lettera aperta.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

La dedica di Rominca Power per il compleanno della figlia Ylenia Carrisi

“51 anni fa, Dio mi ha dato una bellissima bambina. Eri anche intelligente e amorevole. Le braccia di questa madre non smetteranno mai di avere nostalgia di te, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è diventato privo di calore senza di te. Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti“. Queste le dolci e toccanti parole di Romina Power sono per Ylenia Carrisi che oggi avrebbe compiuto 51 anni. La sua scomparsa ha creato una spaccatura nel matrimonio tra Albano e la cantante che non si più rimarginata. Ad oggi, Romina continua ancora a cercare la figlia convinta che è ancora viva da qualche parte, mentre Albano pensa che la figlia sia morta tanti anni fa.

Riproduzione riservata © 2021 - DG