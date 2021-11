Virgil Abloh è morto alla sola età di 41 anni. Il primo stilista nero di lusso che si occupava della collezione Uomo come direttore creativo del brand Louis Vuitton. Il mondo della moda piange lo stilista che aveva dato un grande contributo creativo allo stile.

“Il gruppo LVMH ha l’immenso dolore di annunciare la scomparsa di Virgil Abloh, colpito da un cancro che ha combattuto per diversi anni”, ha dichiarato la Maison su Twitter. Virgil Abloh si è distinto nel mondo della moda e ha lasciato un segno indelebile come direttore creativo per Louis Vuitton. Da anni lottava contro un cancro che lo ha portato via molto giovane, a soli 41 anni. Ha creato il brand di lusso Off-White che ha avuto un successo enorme tra i più giovani. Il suo era un stile molto “street” con scarpe da ginnastica e con felponi che portano il suo logo.

“Siamo tutti sotto shock per questa terribile notizia. Virgil non era soltanto un designer geniale, un visionario, ma anche un uomo con un’anima bellissima e grande saggezza“, questo il messaggio di addio di Bernard Arnault su Twitter.

