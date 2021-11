Manuel parla al GF Vip del suo rapporto con Lulù e di come è nato: il calciatore fa una rivelazione shock ai suoi coinquilini.

Manuel Bortuzzo sembra non avere per nulla voglia di stare insieme a Lulù Selassié e lo sta dimostrando in tutti i modi. Parlando con Patrizia Pellegrino rivela come è iniziato il loro rapporto mettendo in discussione l’interesse reale della gieffina. Le cose tra loro sembrano andare sempre peggio, tanto che il nuotatore ha dichiarato che preferirebbe che la principessa uscisse dal GF Vip 6.

Le dichiarazioni di Manuel che sbotta contro Lulù

“Quando è che mi ha colpito fino a farmi dire che mi piaceva? Ma no in realtà è nato tutto perché si è avvicinata e mi sono avvicinato ma inizialmente non era niente… semplicemente scambio di affetto. E’ stato montato come una cosa più grande di quella che era… lei ha marciato su quella cosa lì e quindi mi sono trovato subito in difficoltà perchè mi diceva da subito cose importanti.” Dopo queste dichiarazioni riportate da Blogtivvu, Manuel Bortuzzo aggiunge un dettaglio che pone fine a ogni dubbio: “Poi ci provi, ti lasci andare per l’attrazione fisica ma quando capisci che non ti prende di testa… basta!“.

D’altronde solo pochi giorni fa il nuotatore aveva dichiarato di non voler più Lulù nella Casa e di sperare che uscisse dal reality. Katia rivolgendosi a Bortuzzo sulle nomination dichiara: “Anche le due sorelle? Potresti rimanere vedovo” e il nuotatore risponde: “Magari!“.

