Nasce l’amore a Uomini e Donne, ma questa volta la protagonista della love story potrebbe essere Tina Cipollari.

La presenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne sembra non aver lasciato indifferente un cavaliere appena approdato in studio. Si tratta di Ivan, italiano ma residente nella Svizzera tedesca e con un matrimonio fallito alle spalle, che non ha esitato ad ammettere di essere particolarmente attratto dall’opinionista. “Cosa mi piace di Tina? Per il momento posso dire che da casa è bella, di presenza è bellissima. Per il resto, non la conosco. Mi piacerebbe uscire con lei”, sono state le parole dell’uomo.

Tina interessata a Ivan: il retroscena

La Cipollari è apparsa fin da subito in evidente difficoltà, tanto che lo stesso Gianni Sperti ha ammesso di non averla mai vista così in imbarazzo.

“Non me l’aspettavo, è stata una cosa un po’ così all’improvviso. In fondo anche io sono una donna timida”, ha ammesso lei, concedendosi per un ballo con Ivan.

Intanto, la redazione ha spifferato a Maria De Filippi un clamoroso segreto, che la conduttrice ha pensato bene di rendere immediatamente pubblico: anche a Tina è piaciuto fin da subito il signor Ivan.

Se tra l’opinionista e il cavaliere dovesse davvero nascere l’amore, per lei non si tratterebbe del primo colpo di fulmine negli studi di Uomini e Donne: fu proprio a Mediaset, infatti, che incontrò il primo marito Kikò Nalli.

