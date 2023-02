Gemma Galgani racconta alcuni aneddoti della sua vita privata e riporta alla memoria l’incontro con Renato Zero.

Dama del trono over tra le più conosciute delle ultime stagioni di Uomini e Donne, Gemma Galgani continua ad essere molto sfortunata in amore. Dopo la fine della travagliata relazione con Giorgio Manetti, la signora torinese non è mai più riuscita a ritrovare l’anima gemella, ma continua a perseverare sedendo tra le file del trono over. Se Uomini e Donne non le ha ancora permesso di incontrare la persona giusta, però, il suo lavoro le ha regalato tante soddisfazioni e incontri fortunati.

Gemma Galgani a teatro con Renato Zero

Gemma Galgani non ha mai fatto mistero della conoscenza con personaggi noti del mondo della musica e dello spettacolo grazie al suo lavoro in teatro e, intervistata da Uomini e Donne magazine, ha raccontato un particolare retroscena sull’incontro con Renato Zero.

“Ma non sono mancate prove neanche sul lavoro – ha fatto sapere la dama del trono over – . Come quella volta in cui feci da scudo a Renato Zero con il teatro assediato da duemilatrecento sorcini”.

In quel caso, la Galgani attivò tutto il suo ingegno per permettere al cantante di lasciare il teatro senza essere assediato dai fan. “Io dovevo capire da dove farlo uscire, e alla fine feci svegliare un intero condominio per farlo fuggire dal cortile adiacente al teatro”, ha raccontato.

Riproduzione riservata © 2023 - DG