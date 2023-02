È guerra tra i fan di Mare Fuori e quelli di Giulia Salemi: un attore della fortunata serie tv interviene dopo le accuse dell’influencer.

Stanno facendo molto chiacchierare le esternazioni di Giulia Salemi sul cast di Mare Fuori. Nel corso di un intervento su R101, l’influencer si è scagliata contro gli attori della fortunata serie tv raccontando di averli incontrati in aereo e di aver notato un comportamento da divi inaccettabile. “Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine”, ha rivelato la Salemi scatenando, così, la reazione di uno degli attori.

Giulia Salemi e il selfie con l’attore di Mare Fuori

A decidere di rispondere a tono alle accuse di Giulia Salemi è stato Giacomo Giorgio, che ha pubblicato un post poi subito rimosso.

“Cosa non si fa per un po’ di hype”, ha sbottato l’interprete di Ciro Ricci in Mare Fuori, aggiungendo poi la foto di un selfie fatto proprio con l’influencer.

Il post Instagram dell’attore è stato poi rimosso, ma al popolo del web non è passato inosservato l’attacco d Giorgio e molti si sono schierati dalla sua parte.

“Studiavano recitazione insieme, lui ha avuto successo, lei no”, ha commentato un utente di Twitter.

La Salemi, invece, travolta dalle critiche da parte dei fan di Mare Fuori, ha preferito replicare con ironia pubblicando un originale video su Twitter: “Giulia 12 ore prima dell’arresto”.

Giulia 12 ore prima dell’arresto https://t.co/Bd7RhCGRmX — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) February 16, 2023

