Giulia Salemi silura il cast di Mare Fuori e racconta cosa accaduto in aereo: l’influencer gela tutti e “salva” solo le attrici.

Nel corso di un intervento a R101, Giulia Salemi ha espresso il suo parere sulla questione Blanco a Sanremo 2023, ma non ha dimenticato di rivelare un aneddoto riguardante l’incontro in aereo con il cast di Mare Fuori. L’influencer, opinionista del Gf Vip, non ha avuti peli sulla lingua nel definire l’indagine della Procura di Imperia contro Blanco un atto giusto perché “questa arroganza che hanno, specialmente i ragazzi un po’ più piccoli, la famosa generazione Z, che sono un attimo famosi e si sentono il Dio sceso in Terra, è giusto riportarli con i piedi per terra. Devono rispettare le regole”.

Giulia Salemi al vetriolo contro il cast di Mare Fuori

Ma la Salemi non si è fermata a Blanco e, parlando di necessità di regole e di umiltà da parte dei personaggi giovani che raggiungono molto presto il successo, ha voluto raccontare “un’altra chicca”.

“Mentre ero a Sanremo ho incontrato tutto il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno, cioè! – ha commentato Giulia – .Pensano di salvare vite umane. Se la tirano in un modo, capito!”.

“Con tutto il bene, ma non sopporto la gente che se la tira! – ha continuato lei – . Puoi farlo con 30 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le donne però, le donne sono carine. Le ragazze sono state carine”.

