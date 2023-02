Il Cda Rai solleva il caso Instagram dopo il Festival di Sanremo 2023 e chiede di poter visionare i contratti di Chiara Ferragni e Fedez.

Il Festival di Sanremo 2023 si è concluso da meno di una settimana, ma continuano le polemiche. L’ultima riguarda la possibile pubblicità occulta fatta alla piattaforma Instagram nel corso delle cinque serate della gara canora. A sollevare il caso è stato il Consiglio di amministrazione della Rai che, attraverso i suoi rappresentanti, ha chiesto conto del ruolo che Chiara Ferragni e Fedez hanno giocato con Instagram andando oltre la semplice pubblicità e dei potenziali guadagni che ne abbiano tratto, sia loro che Amadeus.

Il Cda Rai vuole i contratti dei Ferragnez

Il Cda Rai, dunque, è intervenuto per comprendere se ci siano i margini di un caso di pubblicità occulta e ha, inoltre, richiesto la visione dei contratti dei Ferragnez per valutare se ci siano espliciti accordi riferiti alla presenza di Instagram.

I vertici Rai, inoltre, hanno fatto riferimento anche ai diritti di immagine ceduti solo parzialmente da Chiara Ferragni e Fedez.

Al loro seguito, nel corso dell’intera settimana di Sanremo 2023, sono state presenti le telecamere di Amazon-Banijay, impegnate con le riprese della seconda stagione de The Ferragnez.

Per questo motivo, Chiara Ferragni e Fedez non sono mai apparsi nel Dietrofestival. Ma i vertici della tv di Stato vogliono vederci chiaro e capire se questo aspetto è stato inserito in accordi precisi che, tuttavia, penalizzerebbero la Rai nel suo evento di punta.

Riproduzione riservata © 2023 - DG