Svolta nel “caso” Chiara Ferragni-Fedez? L’indizio arriva dai social e da una gita della donna con i figli e un’altra persona…

Sono tantissime le notizie e i rumors che si susseguono in queste ore a proposito della presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez dopo i fatti avvenuti a Sanremo. Eppure, alcuni recenti contenuti social condivisi dall’imprenditrice digitale avrebbero dato segnali distensivi. Una gita tra mamma e figli avrebbe dato un indizio importante…

Chiara Ferragni e Fedez, che succede? L’indizio dai social

Chiara Ferragni

Rientrata a Milano lo scorso weekend, subito dopo il Festival, Chiara Ferragni sta trascorrendo tutto il suo tempo con i figli e gli amici più stretti. Come ampiamente detto in questi giorni, nelle sue stories non si vede mai Fedez a conferma della forte crisi che i due starebbero vivendo.

Se qualcuno parla addirittura di divorzio e di avvocato, dalle ultime stories social della donna potrebbe essere arrivato un indizio che farebbe pensare ad una pace vicina…

L’imprenditrice digitale, infatti, ha trascorso una giornata con i sui piccoli Leone e Vittoria in un agriturismo a Lenna tra le montagne, a stretto contatto con la natura e gli animali.

In molte stories si vedono i due bimbi divertirsi e in una è apparsa anche un’altra figura. Di chi si tratta? No, non è Fedez ma suo padre…

Franco Lucia, infatti, pare aver accompagnato Chiara, Leone e Vittoria in questa gita di famiglia. La sua presenza potrebbe essere un indizio che la coppia stia provando a fare pace.

In realtà, purtroppo per i fan, è vero anche il contrario. Che magari la sua presenza possa essere motivata proprio al contrario ovvero che per far stare bene i piccoli i genitori abbiano scelto un modo “più normale” con una figura a loro cara.

Di seguito anche alcune immagini della gita pubblicate in un post Instagram dalla influencer:

Riproduzione riservata © 2023 - DG