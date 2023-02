Curiose stories social per Aurora Ramazzotti che pare “averne abbastanza” sulla durata della gravidanza e ci scherza su.

Ormai manca davvero poco alla fine della gravidanza di Aurora Ramazzotti e la nascita del suo primo figlio. Eppure, pare proprio essere un periodo interminabile per la giovane showgirl che su Instagram ha ironizzato a tal proposito spiegando come, in realtà, rimanere incita significhi, alle volte, dover portare avanti il tutto per ben più di nove mesi.

Aurora Ramazzotti e la gravidanza “infinita”

Aurora Ramazzotti

Con una serie di stories Instagram, Aurora Ramazzotti ha scherzato sulla sua gravidanza e, forse, ha fatto anche riferimento a qualche messaggio privato che le è arrivato dai fan riguardo la durata del suo essere incinta.

“Ma questa quando caz*o partorisce?”, ha detto con grande ironia la figlia di Michelle Hunziker. “Volevo dirvi che è successo anche a me di guardare sporadicamente i social e di farmi questa domanda”.

“Secondo me è come quando vedi un bambino di un’amica una volta all’anno e vedi come è cresciuto. Non te ne renderesti conto se lo vedessi tutti i giorni. Ecco questo per me accade anche con la gravidanza. Ma aggiungerei pure altro”.

Infatti, il discorso di Aurora si fa pure matematico: “Sapevate che la gravidanza non dura 9 mesi ma ne dura 10? Io non lo sapevo. Pensiamo che la gravidanza ne duri 9 ma non è così: sono 40 settimane dal momento del concepimento alla nascita. 4 settimane per 10 mesi fa 40. Ma alle volte si partorisce anche a 41 o 42 settimane. Per questo si partorisce anche a 10 mesi o 10 mesi e mezzo”.

Insomma, a quanto pare Auri sta vivendo qualcosa di simile e, nelle stories seguenti, ha anche ammesso, sempre con grande ironia, di sentirsi come un elefante…

Di seguito anche un recente post Instagram con svariate foto dell’ultimo periodo:

