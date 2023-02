IL matrimonio tra Alena Seredova e Alessandro Nasi è sempre più vicino. Sui social la modella ha svelato la data…

Arrivano nuovi dettagli sul matrimonio tra Alena Seredova e Alessandro Nasi. La coppia convolerà presto a nozze e la modella ha dato qualche informazione in più sulla data, o per lo meno, sul mese in cui dirà il fatidico “sì”.

Alena Seredova, la data delle nozze si avvicina

ALESSANDRO NASI ALENA SEREDOVA

Come spesso le capita, Alena Seredova ha trascorso qualche minuto a parlare con i suoi fan su Instagram in una “seduta” di Q&A. Tra le varie domande che le sono arrivate, proprio quella sul matrimonio dato che di recente aveva fatto sapere fosse imminente.

“Penso di avere tutto il necessario pronto: ho fatto i biglietti aerei per i miei genitori e mia sorella. Non si sa mai se poi l’aereo è pieno… Ho preso il vestito. Il mio uomo ce l’ho al resto ci penserà la mia amica Ale”, erano state le parole della Seredova poche settimane fa.

Oggi, come detto, nuovi dettagli: “La data delle nozze? Sarà giugno! Prima ho qualche impegno di lavoro, poi quest’anno ci saranno gli esami di terza media di uno dei miei figli… Perciò siamo impegnatissimi. Però giugno è dietro l’angolo, il tempo vola. Se passa così in fretta è vicinissimo”, ha spiegato l’ex moglie di Buffon.

Insomma, dalla gioia con cui ha comunicato tutto, sembra proprio che la bella e dolce Alena sia felicissima e non veda l’ora di compiere il passo importante con l’uomo, padre della sua piccola Vivienne Charlotte, di 2 anni e 8 mesi.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia:

