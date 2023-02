La signora della musica italiana, Ornella Vanoni, non usa mezzi termini per commentare alcune uscite di Rosa Chemical…

Lo abbiamo visto protagonista sul palco dell’Ariston in occasione di Sanremo 2023 con la sua ‘Made In Italy‘, ma nelle ultime ore si è parlato di lui soprattutto per due ragioni: il bacio scandaloso con Fedez nella serata finale della kermesse musicale e per la gaffe a proposito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che l’artista non era stato in grado di inquadrare bene come ruolo. Stiamo parlando di Rosa Chemical che proprio a causa di quest’ultima “mancanza” si è beccato una dura frecciata addirittura da Ornella Vanoni.

Il duro commento di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni

Pizzicato nel corso di ‘Propaganda Live’ da Diego Bianchi, Rosa Chemical si era mostrato decisamente lacunoso sul ruolo rivestito da Sergio Mattarella, ovvero quella di Presidente della Repubblica. Una gaffe che aveva generato non poche polemiche.

Tra le persone che si erano espresse sul tema anche Selvaggia Lucarelli che aveva detto su Twitter: “Questo si che è uno scandalo”.

Parole alle quali, come anticipato, anche Ornella Vanoni ha preso parte con un suo commento epico: “O è scemo o ci fa, comunque è un caso estremo, non tutti i giovani sono così inutili”, le sue parole.

Una frase alla quale proprio la penna graffiante ha replicato: “Ti amo”.

Insomma, non proprio una bellissima figura per il giovane Rosa…

Di seguito anche il post Twitter della Lucarelli dove è possibile leggere il commento della nota cantante:

Questo sì che è uno scandalo. pic.twitter.com/HbItWzhLwT — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 15, 2023

