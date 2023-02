Ospite di Propaganda Live, Rosa Chemical si è dimostrato impreparato su Mattarella. Il Presidente della Repubblica è stato ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2023 e il cantante di Made in Italy si era detto pronto a “twerkare” per lui. Peccato, però, che a domanda diretta su chi fosse Sergio Mattarella, Rosa Chemical ha cercato di arrampicarsi sugli specchi arrancando un faticoso: “Un politico italiano…Il presidente del consiglio?…Del senato? Dai raga…”.

Il video in cui Rosa Chemical dimostra di non conoscere il ruolo di Sergio Mattarella è stata condiviso da Selvaggia Lucarelli, che si è lasciata andare ad alcune riflessioni.

“Se vai a Sanremo a sventolare la bandiera della trasgressione annunciando pure che vorrai twerkare per Mattarella, informati prima su chi sia Mattarella – ha commentato la giornalista – . Altrimenti finisce che la cosa che scandalizza davvero è la tua ignoranza più che il bacetto noioso per farti notare”.

“Detto ciò, il pezzo era carino e cantato bene – ha concluso la Lucarelli, facendo poi riferimento al coinvolgimento del cantante nella lite tra Fedez e Chiara Ferragni – .Mi chiedo perché dover diventare il personaggio minore di una soap cafona anziché un cantante. Studia e salvati, dammi retta, perché questa deriva prematura è sì molto Made in Italy”.

