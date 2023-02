Il mistero su quanto successo tra Chiara Ferragni e Fedez prima e dopo il Festival di Sanremo si fa sempre più fitto. Com’è ormai noto a tutti, la coppia ha discusso sul palco dell’Ariston dopo il bacio del rapper con Rosa Chemical e, da giorni, non si hanno notizie dei due sui social. Anche per San Valentino, pare che i Ferragnez siano rimasti separati ma, dalle pagine de Linkiesta arriva l’ultimo clamoroso retroscena sulla lite tra Fedez e Chiara.

Come fa sapere il giornale, il rapper avrebbe tentato di raggiungere la moglie in camerino alla fine dell’ultima puntata di Sanremo 2023.

“Chiara è in camerino. Il marito va dietro le quinte – racconta Guia Soncini riportando alcuni fatti ancora tenuti segreti – . Davanti alla porta c’è l’abituale guardia del corpo, che guarda il tapino limonato e rinnegato con la pietà con cui il personale di servizio guarda le vite dei ricchi, e gli dice: ‘Ha detto che non puoi entrare’”.

Fedez, dunque, sarebbe stato allontanato dalle guardie del corpo di Chiara Ferragni per impedirgli di avvicinarsi alla moglie. La situazione sembra essere più critica di quanto immaginato.

