La rissa tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri nella puntata di ieri di Uomini e Donne ha scatenato le polemiche.

Maria De Filippi ha deciso di ospitare Ida Platano e Alessandro Vicinanza a distanza di tre mesi dall’inizio del loro amore a Uomini e Donne. La tensione è subito salita quando Riccardo Guarnieri, storico ex della dama del trono over, ha preso in mano un pacco di pop-corn in segno di scherno nei confronti della coppia. Ma la situazione è degenerata quando lui ha dato del “poveraccio” al nuovo fidanzato della ex.

Ida e Riccardo, violento faccia a faccia

Invitati per parlare del loro amore e del viaggio fatto a Miami, Ida Platano e Alessandro Vicinanza non sono riusciti a rimanere indifferenti davanti agli attacchi di Riccardo.

Così, quando Guarnieri ha appellato in senso dispregiativo l’antagonista, la ex dama di Uomini e Donne si è alzata e lo ha affrontato a pochi centimetri di distanza.

“Poveraccio a chi!? Ma guardati! Sei un irrisolto e non ti permettere mai più di dire poveraccio al mio uomo!”, ha urlato lei mentre Maria De Filippi tentava di ristabilire l’ordine in studio.

Al popolo del web, tuttavia, non è affatto piaciuta la scena mandata in onda e le critiche nei confronti della Platano si sono moltiplicate.

“Se un uomo avesse fatto questo ad una donna, sarebbe quasi in manette! Ora si può discutere, alzare i toni, ma urlare a un centimetro dalla faccia non credo sia tanto normale, squilibrata questa Ida”, “Si deve fare controllare da uno bravo”, “Mi sembrava una indemoniata”, hanno scritto alcuni utenti, mentre altri l’hanno accusata di stare con Vicinanza per il suo conto in banca: “Il conto in banca di Alessandro è diverso da quello di Riccardo, ecco la differenza”, “Accecata dal dio denaro”, “Stai con Alessandro perché ti fa fare la bella vita e per ripicca!”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG