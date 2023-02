Giulia De Lellis aveva scatenato il panico social facendo pensare ad un crisi con Carlo Beretta: l’influencer interviene e svela la verità.

Solo pochi giorni fa, Giulia De Lellis aveva postato sui social una Instagram story con una canzone di sottofondo che ricordava l’ex Andrea Damante. Il brano scelto e su cui lei aveva scritto “questa canzone” si riferiva all’ultima esterna vissuta con il dj e producer prima della scelta a Uomini e Donne. Il popolo del web, quindi, si era scatenato iniziando a parlare di un nuovo ritorno di fiamma tra la De Lellis e Damante.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati?

Le ipotesi che la storia d’amore tra Giulia e Carlo Beretta fosse finita, si sono moltiplicate di ora in ora, ma a mettere in chiaro la situazione ci ha pensato proprio l’influencer.

Lontana dal fidanzato per motivi di lavoro che l’hanno costretta a volare oltreoceano per partecipare al Super Bowl 2023, la De Lellis non ha trascorso insieme al fidanzato il giorno di San Valentino.

A smentire le voci di crisi, però, è stata proprio lei che, nel giorno dedicato agli innamorati, ha condiviso uno scatto che la ritrae mentre bacia Carlo.

Nessuna rottura, dunque, tra i due che, probabilmente, hanno posticipato i festeggiamenti del 14 febbraio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG