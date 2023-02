Qual è il significato di Made in Italy di Rosa Chemical? La canzone segna il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo 2023.

Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Made in Italy. Una canzone travolgente, che punta a distruggere la maggior parte degli stereotipi dell’italianità. Un pezzo provocatorio, che di certo farà discutere: vediamo il significato e il testo.

Made in Italy di Rosa Chemical: il significato della canzone

Made in Italy è la canzone con cui Rosa Chemical ha debuttato al Festival di Sanremo 2023. Il testo, scritto dallo stesso artista e da Paolo Antonacci, è cantato su una base elettronica che mette di buon umore fin dalle prime note. La canzone ha un significato pungente, legato ai maggiori stereotipi dell’italianità. Il tutto, però, è affrontato con estrema ironia. Il cantante, intervistato da Today, ha sottolineato: “Non nasce per provocare, ma per descrivere quella che per me è una nuova Italia. Un mio nuovo punto di vista che rappresenta anche tanti giovani come me. Non mi sento il portavoce di niente, però racconto quello che vivo io e tanti della mia generazione“.

“Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì“.

Tanti i temi affrontati, alcuni dei quali considerati tabù, come il sesso, la fluidità e il poliamore. Non a caso, Rosa Chemical sottolinea “ci dicono di no, e adesso ci lasciate fare“.

“Sono un bravo cristiano

Ma non sono cristiano

Tu vuo’ fa l’americano“.

L’invito di Made in Italy è chiaro: abbracciare le diversità, in tutte le sue sfaccettature. “Mi interessa lanciare un messaggio a quanta più gente possibile. Un messaggio di amore, di libertà, uguaglianza e di sessualità. Si fa poca educazione sessuale nelle scuole. Mi scrivono tante persone, anche tanti adulti che grazie alla mia musica sono riusciti ad accettare se stessi e magari anche a dire al proprio partner che hanno dei gusti particolari o perversioni, che alla fine sono dentro tutti noi“, ha dichiarato Rosa Chemical a Today.

Ecco il video di Made in Italy di Rosa Chemical:

Made in Italy: il testo della canzone

Damn, fratello

Ma siamo l’Italia anche oggi, la stiamo salvando

Vai Bdope, fammi sentire quanto sei italiano…

Continua per il testo integrale

