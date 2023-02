Cosa scrivere nel biglietto di ringraziamento del matrimonio? Vediamo quali sono le frasi che gli sposi possono scrivere agli invitati.

Negli ultimi tempi, sono sempre di più gli sposi che scelgono di destinare biglietti di ringraziamento agli invitati del matrimonio. Possono essere consegnati alla fine del banchetto nuziale oppure qualche giorno dopo, le tempistiche non sono importanti. Lo è, invece, il pensiero che si scrive all’interno: vediamo quali sono le frasi più originali.

Frasi di ringraziamento per il matrimonio: cosa scrivere?

Il giorno del matrimonio resterà nella memoria degli sposi e di tanti invitati per tutta la vita. I festeggiati desiderano che tutto vada per il meglio e sudano le cosiddette sette camicie affinché sia così. L’organizzazione richiede molto impegno e le cose da fare sono parecchie. Tra queste ci sono anche i biglietti di ringraziamento che gli innamorati destinano a quanti contribuiranno a rendere speciale il loro giorno più bello. Cosa scrivere agli invitati? Di seguito, una selezione di frasi da cui prendere spunto:

Il giorno delle nostre nozze è terminato, ma la riconoscenza che nutriamo nei vostri confronti non finirà mai. Grazie di cuore per la vostra presenza e per i vostri doni!

La nostra felicità è resa più grande della vostra presenza. Grazie per aver reso questa giornata ancor più memorabile!

La vostra presenza è stata il nostro regalo più grande. Grazie di cuore!

Senza di voi il nostro matrimonio non sarebbe stato lo stesso, avete reso questa giornata anche più speciale. Grazie di cuore per la vostra generosità!

Ci sono così tante persone che hanno contribuito a trasformare questo sogno in realtà. Senza l’amore, il sostegno, la generosità e il tempo che tanti di voi ci han dato, questa giornata non sarebbe stata possibile. A tutti i nostri amici, familiari e ospiti che si uniscono a noi per festeggiare, grazie per aver partecipato a questa giornata memorabile!

Grazie a voi la nostra vita insieme è iniziata nel migliore dei modi. È stato un onore avervi al nostro matrimonio. Vi ringrazio infinitamente per tutto!

È il giorno più bello della mia vita, e voi lo rendete ancora più speciale!

Grazie a voi questo matrimonio è stato fantastico. ci risposeremmo un milione di volte solo per avervi di nuovo tutti insieme con noi!

Gli amici di sempre rendono questo giorno ancora più bello. Grazie per essere al nostro fianco anche oggi!

Non potevamo desiderare un matrimonio più divertente e degli amici migliori di voi. Grazie.

È stato un vero piacere avervi di nuovo tutti insieme a noi nel giorno del nostro matrimonio. Siete i migliori amici che potessimo scegliere nella nostra vita.

Quante emozioni provate nel giorno delle nostre nozze! Averle condivise con voi le ha rese ancora più intense. Grazie per esserci sempre.

Se ora siamo pronti a formare la nostra famiglia, è perché qualcuno ci ha dato il buon esempio. Grazie per averci fatto crescere in una casa piena d’amore. Lo portiamo con noi.

Non sarei qui, se non fosse stato per voi. Vi amo e vi porto sempre nel mio cuore!

Il vostro amore mi riempie il cuore di gioia. Grazie per essere insieme a me anche oggi.

Vi amo, e vi ringrazio per essere al mio fianco in questo momento della mia vita.

Un grazie dal profondo del nostro cuore alla nostra famiglia e agli amici che han partecipato a questo giorno speciale donandoci tanto amore e gioia. Grazie!

Nel giorno delle nostre nozze ci avete dimostrato tutto l’affetto e la stima che avete nei nostri confronti. E non c’è dono più bello del sentirsi amati dalle persone più vicine. Vi ringraziamo immensamente, carissimi.

È difficile trovare le parole che esprimano al meglio tutta la gratitudine che proviamo nei vostri confronti per il vostro sostegno in un evento così importante come il nostro matrimonio. Forse una sola parola risulta la più appropriata: Grazie. Di cuore.

Grazie a voi questo matrimonio è stato fantastico. ci risposeremmo un milione di volte solo per avervi di nuovo tutti insieme con noi!

Un enorme grazie per averci fatto vivere una giornata speciale!

Vorremmo ringraziare tutti i nostri amici e familiari che si uniscono a noi oggi in questo giorno speciale. Senza l’amore, la guida e il supporto che tutti voi ci avete mostrato durante la nostra vita, nulla di tutto ciò sarebbe possibile. Grazie!

Stiamo per entrare in un nuovo capitolo delle nostre vite, e vi ringraziamo per essere sempre al nostro fianco.

Il vostro affetto rende questo giorno speciale ancora più bello! Grazie.

Se siamo qui oggi, è soprattutto perché avete tifato tutti per noi. Grazie!

Ringraziamento degli sposi: le frasi più originali

Non ci sono soltanto frasi classiche per il ringraziamento degli sposi, ma anche pensieri originali. Ovviamente, questi sono indicati soprattutto per gli invitati con cui avete una confidenza particolare. Di seguito una selezione di frasi divertenti e aforismi scritti da grandi autori:

Grazie per i vostri regali, sono stati molto apprezzati! E anche la vostra presenza non era male.

Tu hai visto nascere il nostro amore, e hai sempre fatto il tifo per noi. Quindi in un certo senso è colpa tua. Cerca almeno di farci un bel regalo!

L’amore non è un lusso destinato ai pochi, l’amore è un dono. Il nostro è nato e cresciuto insieme a voi, amici, in tutti questi anni. Non potremmo mai ringraziarvi abbastanza per averci regalato una vita così bella.

I veri amici condividono i sogni e le speranze. (Luis Sepùlveda)

I veri amici sono la famiglia che ti puoi scegliere. (Audrey Hepburn)

Grazie per essere venuto al nostro matrimonio, è stato bello rivederti dopo tutto questo tempo! Hai un invito aperto per venirci a trovare quando vuoi!

Per cogliere tutto il valore della felicità devi avere qualcuno con cui condividerla. (Mark Twain)

Migliaia di candele possono essere accese tramite una singola candela, e la vita di questa non sarà diminuita. La felicità non diminuisce mai quando viene condivisa. (Buddha)

Un vero amico è chi ti prende per la mano e ti tocca il cuore. (Gabriel García Márquez)

Ancor prima di iniziare i festeggiamenti già ci avete dimostrato un grande di affetto. E non ne siamo sorpresi perché è una vita che lo fate. Grazie davvero!

Dopo mesi di preparazione finalmente ce l’abbiamo fatta! Siamo al brindisi. Ed è davvero bello potervi dire di persona quanto siamo felici di avervi qui con noi a festeggiare il nostro grande giorno.

Grazie. Grazie infinite per tutto. Per il sostegno nei momenti difficili e per le risate nei momenti belli. Grazie per averci sopportato e supportato durante l’organizzazione. Siete davvero importanti per noi!

Siamo veramente felici che tu abbia partecipato al nostro matrimonio, ci tenevamo molto a rivederti e a passare un po’ di tempo con te. Speriamo di avere tante altre belle occasioni future da vivere con te. Grazie di cuore!

Grazie per tutto il tuo aiuto nell’organizzare questo matrimonio! È stato un vero piacere averti accanto a noi durante la celebrazione. Sei veramente speciale e per noi è una fortuna sapere di averti in famiglia. Con affetto.

La felicità è la sola cosa che si raddoppia quando la si condivide. (Albert Schweitzer)

Grazie per averci supportato e sopportato in questa giornata assolutamente memorabile. Grazie a te è andato tutto per il verso giusto, o quasi. Sei una vera amica!

Per il giorno del nostro matrimonio, ricordate di portare il vostro amore e il vostro sostegno. E anche i regali.

Senza di voi, lo champagne non sarebbe stato così fresco, la torta nuziale non così deliziosa, anche il sole avrebbe brillato meno e di sicuro la festa non sarebbe stata così indimenticabile!

Grazie per aver reso la nostra giornata ancora più speciale con le tue fantastiche mosse di danza! Siamo così grati di averti come amico. Speriamo di rivederti presto!

È un peccato che non siate potuti venire al nostro matrimonio, ma abbiamo sentito comunque il vostro affetto e la vostra vicinanza. Con la speranza di rivedervi presto, vi ringraziamo di cuore per il generoso regalo.

Grazie per aver testimoniato nella gioia l’inizio del nostro cammino d’amore.

Oggi è un giorno bellissimo, è come vivere un sogno. E non ci poteva essere persona migliore, al mio fianco, mentre corono il mio sogno di vero amore. Grazie per esserci, grazie di esserci sempre stata.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG