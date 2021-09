E’ possibile organizzare un matrimonio fai da te? Diamo uno sguardo alle idee più originali, stravaganti e, soprattutto, fattibili.

Il giorno delle nozze, che vada bene o male, resterà per sempre impresso nella memoria dei protagonisti. Tutti desiderano che sia perfetto, ma non sempre si hanno abbastanza disponibilità economiche per chiedere l’aiuto di una wedding planner. La domanda, quindi, sorge spontanea: è possibile organizzare un matrimonio fai da te? Vediamo le idee più originali e stravaganti.

Idee matrimonio fai da te: le spese obbligatorie

Organizzare un matrimonio fai da te può sembrare un’idea assurda, ma se vi fermate un attimo a riflettere non è poi così strano decidere di voler essere l’artefice di un sogno, del proprio sogno. In fin dei conti, la maggior parte delle donne aspettano il momento del fatidico “sì” fin dalla tenera età, per cui tutte possono improvvisarsi wedding planner. Basta solo una buona dose di pazienza e un bel po’ di creatività. Fortunatamente, il web è un ottimo ‘posto’ dove trovare decorazioni matrimonio fai da te perfette per ogni stile. Per organizzare nel dettaglio il giorno delle nozze è necessario avere un’agenda dove segnare ogni piccola cosa, altrimenti rischierete di perdere qualche dettaglio fondamentale. Dopo di che, scegliete il vostro stile e il gioco è fatto. Sarà come mettere mano ad un puzzle, dal primo all’ultimo pezzo: pian piano tutto si incastrerà alla perfezione.

A meno che siate abili sarte, è difficile che riusciate a creare con le vostre belle manine l’abito da sposa. Per cui, se non volete riutilizzare il vestito della mamma o della nonna, dovete affidarvi ad un atelier. Anche per quel che riguarda il fotografo, sempre se non avete un amico esperto, è necessario chiedere un aiuto. Trucco e parrucco, invece, possono tranquillamente essere realizzati in modo ‘fai da te’. D’altronde, quale donna non è in grado di farsi bella con un po’ di matita e una pennellata di fard? Idem per l’acconciatura: non servono pettinature alla Moira Orfei per essere degne delle nozze. Magari, sbriciate i vari tutorial a tema: vi stupirete di ciò che è possibile realizzare anche in casa.

Addobbi matrimoniali fai da te: idee

Per quel che riguarda gli addobbi matrimonio fai da te, il web è davvero uno scrigno prezioso da cui prendere spunto. Le decorazioni sono fondamentali e devono assolutamente rispecchiare l’anima degli sposi. Se, ad esempio, amate lo stile country e vivete immersi nella campagna, potreste pensare di utilizzare i classici vasetti delle conserve per abbellire la location. Non solo come vasi per i fiori, ma anche come segnaposto, partecipazioni e punti di illuminazione. In alternativa, anche i classici secchielli in metallo sono una buona idea. Cosa dire, poi, delle insegne luminose che formano la scritta “love”? Sono una soluzione particolarmente romantica, che si sposa bene con ogni stile scelto.

Nozze all’aperto? Ottima idea. Che ne dite di acquistare dei cappelli per tutti gli invitati? Potreste utilizzarli anche come decorazione, appendendoli direttamente ai fili utilizzati per l’illuminazione. Un’altra soluzione molto in voga negli ultimi tempi, vede il matrimonio fai da te organizzato proprio come se fosse un party, con tanto di festoni e coriandoli colorati. Ovviamente, il tema varia in base allo stile che scegliete.