Il primo provino di Elodie ad X Factor risale a parecchio tempo fa, voi lo ricordate? Scopriamo tutto quello che è successo.

Il successo di Elodie è arrivato grazie ad “Amici di Maria de Filippi”, ma il suo percorso artistico è iniziato prima di partecipare al talent di Canale 5. La cantante ha infatti fatto a soli diciotto anni un primo provino a X Factor nella speranza di entrare nel programma musicale. Non tutti ricordano il casting dell’artista nel talent show che allora andava ancora in onda su Rai 2, per questo vogliamo rinfrescarvi la memoria.

Elodie e il primo provino a X Factor

Elodie è oggi considerata una delle più grandi artiste della musica italiana, ma i suoi inizi di carriera non sono stati affatto semplici. A soli diciotto anni, la cantante ha deciso di partecipare alle selezioni per entrare alla seconda edizione di X Factor. Il primo provino di Elodie all’epoca del talent show risale al 2008 e mostra una Elodie molto diversa rispetto a quella di oggi.

Elodie

Proprio questa differenza dal punto di vista estetico ha portato molti a credere che l’artista si fosse rifatta. Commenti offensivi l’hanno spinta a dire la sua opinione in merito sostenendo di non essere rifatta.

L’avventura di Elodie a X Factor è terminata prima del serale

Ai tempi Mara Maionchi, Morgan e Simona Ventura dopo averla ascoltata durante il primo casting hanno subito deciso di promuoverla alla fase successiva. Elodie è quindi passata agli Home Visit, ossia la fase che precede i Live. La sua partecipazione a X Factor si è però fermata in questa fase dal momento che Simona Ventura ha deciso di non sceglierla per la propria squadra che erano gli Under 25. Per questo motivo la cantante romana non è arrivata al serale e la sua carriera ha avuto un attimo di arresto.

Fortunatamente, nel 2015 Elodie decise di entrare ad Amici di Maria de Filippi che le consentì di farsi conoscere dal grande pubblico.

