La classifica del FantaSanremo, dopo le prime due serate del Festival di Sanremo 2023, è aggiornata: LDA guida, mentre Shari chiude.

Parallelo al Festival di Sanremo 2023 c’è il FantaSanremo, diventato un must negli ultimi anni. Per il momento, la classifica aggiornata con l’esibizione di tutti gli artisti in gara vede in vetta LDA, ma la situazione potrebbe anche ribaltarsi. Vediamo le squadre che, per ora, possono gioire.

Sanremo 2023: la classifica aggiornata del FantaSanremo

Dopo l’esibizione dei 28 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023, la classifica del FantaSanremo si è aggiornata. I punti, compresi i bonus e i malus, sono stati assegnati, anche se la situazione potrebbe cambiare nuovamente nel corso delle altre serate. Le prime due puntate della kermesse musicale più importante del nostro Paese hanno visto sul palco dell’Ariston sia gli artisti che alcuni ospiti di un certo livello. Non tutti, però, hanno contribuito al FantaSanremo. Di seguito, la classifica aggiornata:

LDA – 125 punti

Sethu- 115 punti

Paola & Chiara – 103 punti

Marco Mengoni – 85 punti

Coma_Cose – 77 punti

Colla Zio- 69 punti

Colapesce Dimartino – 65 punti

Mr. Rain – 65 punti

Rosa Chemical – 65 punti

Madame – 60 punti

Tananai – 60 punti

Lazza – 59 punti

Ariete – 57 punti

Will – 57 punti

Modà – 56 punti

Levante – 51 punti

gIANMARIA – 50 punti

Mara Sattei – 50 punti

OLLY – 49 punti

Leo Gassmann – 46 punti

I Cugini di Campagna – 44 punti

Elodie – 43 punti

Ultimo – 43 punti

Gianluca Grignani – 38 punti

Giorgia – 37 punti

Articolo 31 – 29 punti

Anna Oxa – 26 punti

Shari – 25 punti.

FantaSanremo: gli artisti di Sanremo 2023 che si stanno prestando al gioco

Come già anticipato, non tutti gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2023 stanno contribuendo al FantaSanremo. Senza ombra di dubbio, il cantante che vuole far vincere a tutti i costi le squadre che lo hanno scelto come capitano è LDA. Non sono da meno Colapesce e Dimartino, che si sono spalmati sul palco per ottenere qualche punto bonus, o i Coma Cose che si sono baciati al termine dell’esibizione.

