Scoppia la lite tra Luca Onestini e Ivana Mrazova dopo la diretta del Gf Vip: volano insulti e minacce tra loro.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello Vip a distanza di alcuni anni dalla fine della loro relazione. Nel corso degli ultimi giorni, si è notato il feeling ancora molto vivo tra i due tanto che Alfonso Signorini ha deciso di indagare. Ivana, isolata dal resto della casa, ha confessato di aver messo fine alla storia con Luca perché non è stato in grado di starle vicino dopo la morte del padre. “Lui all’inizio, non potendomi raggiungere per il Covid, mi è stato vicino. Poi sono subentrate litigate inutili, io invece avevo bisogno di un supporto più psicologico”, ha raccontato lei.

Luca e Ivana, è scontro

A conclusione della diretta con il Gf Vip, la Mrazova ha raccontato a Luca quanto lei e Alfonso Signorini si sono detti. E, a sorpresa, la reazione di lui è stata tutt’altro che pacifica.

“Io le bugie non le accetto! Io faccio pubblicare tutto! Ci metto un secondo e muovo anche gli avvocati!”, ha sbottato lui, mentre Ivana gli faceva notare che anche lei aveva delle “cose sul telefono”.

“Non ti conviene perché poi dopo piangi! A fare figure di mer** così non lo accetto – ha continuato Onestini – .Le bugie non le accetto e adesso vado a chiedere che mi facciano vedere parola per parola quello che hai detto, e prega che non abbia detto delle ca**te perché ti faccio un ma**o così!”.

Luca Onestini stanotte minaccia Ivana “ prega che non hai detto nulla sennò ti faccio un mazzo cosi “ e in questo social di merda difendete questo scimmione ! #Gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic pic.twitter.com/Px7Mwn7rB4 — Soqquadro (@gicarestik2) February 17, 2023

