Attilio Romita torna al Gf Vip dopo l’eliminazione e conferma la riappacificazione con la compagna Mimma Fusco. Ma Sarah Altobello fa una rivelazione.

L’uscita di Attilio Romita dalla casa del Grande Fratello Vip aveva fatto molto chiacchierare a causa del modo in cui il giornalista era andato via. L’ex del Tg1, infatti, era quasi scappato dalla porta rossa preferendo non salutare gli altri coinquilini, compresi coloro che gli erano stati accanto nel corso della sua permanenza a Cinecittà. Ritornato negli studi di Mediaset per sedere tra gli eliminati, Romita ha svelato di essere tornato dalla compagna Mimma.

Attilio Romita, che gaffe con Sarah Altobello

“L’ho trovata molto provata. Si sentiva offesa dai miei comportamenti. Inoltre, è stata invasa da avvocati che le offrivano il loro servizio legale per querelarmi e cacciarmi fuori di casa – ha riportato Romita ad Alfonso Signorini – . Mimma non è rimasta scossa dal mio comportamento all’interno della Casa. Semplicemente non ha approvato il mio comportamento nei confronti di Sarah, non riusciva a capire a che gioco stessi giocando”.

Ma nel corso della pubblicità, Sarah Altobello ha svelato di aver ricevuto un biglietto da parte di Romita scatenando, così, l’ira furibonda della compagna del giornalista.

Ripreso a chattare anche durante la diretta, Alfonso Signorini ha indagato su quanto stesse accadendo e Attilio ha confessato: “Mimma è arrabbiata perché Sarah ha detto che le ho lasciato un biglietto nel beauty”.

La Altobello ha subito confermato, mostrando la prova di ciò che aveva poco prima rivelato. Romita ha tentato inutilmente di difendersi: “Mi vuole rovinare”.

Evidentemente in difetto, quindi, si è lasciato andare ad una esternazione che ha sollevato i fischi del pubblico e del web: “Sarah, canta e balla che ti riesce meglio!”.

Attilio Romita sei un cesso ratto coglione sfigato fallito il tipico uomo che fa le corna alla moglie e poi dice che l’amante è una poco di buono che gli è saltata addosso e non si è potuto tirare indietro pic.twitter.com/r27UHH9WqS — 𝑽𝒂𝒍𝒆 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒓𝒊𝒂𝒏𝒂 𝙱𝚕𝚊𝚌𝚔 𝚜𝚠𝚊𝚗 (@xsemprefamosa) February 17, 2023

