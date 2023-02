La nuova coppia Ilary Blasi e Bastian fa sul serio. L’ultimo viaggio sembra dare indizi decisivi sulle intenzioni dei due.

Una vacanza nel weekend e un possibile indizio che le cose, adesso, si fanno davvero più serie che mai nel loro rapporto. Stiamo parlando di Ilary Blasi e del suo Bastian che sarebbero a Monaco di Baviera a rilassarsi e, perché no, anche per ufficializzare in famiglia, la loro relazione.

Ilary Blasi e Bastian: tempo di presentazioni…

Ilary Blasi

Nuova vacanza per Ilary Blasi. La conduttrice, infatti, si è mostrata in diverse stories Instagram di nuovo in una città europea molto importante. Monumenti, passeggiate e buon cibo. Dover si trova? A Monaco di Baviera e, a giudicare dalle sue foto, non appare sola.

La donna dovrebbe essere in Germania col suo Bastian e ha deciso di trascorrere un weekend tedesco magari per conoscere “casa” del suo compagno e, perché no, magari anche la sua famiglia.

Infatti, sebbene non ci siano ancora stories insieme, specie le foto del cibo (salsicce, polenta e due birre bionde) lasciano intendere che la Blasi sia in dolce compagnia.

Va da sé che resta impossibile non collegare questo viaggio al suo compagno tedesco. I due potrebbero aver colto l’occasione per provare la vita in Germania insieme e magari, tra un pasto e l’altro fare le prove di possibili presentazioni in famiglia. Tutto ancora ipotetica, è vero, ma i segnali che arrivano sembrano andare proprio in questa direzione.

Di seguito, invece, alcuni post Instagram dei viaggi precedenti:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG