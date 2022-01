Una delle coppie più amate dal web si è separata lo scorso anno ma i motivi li racconta Andrea Delogu solo ora.

In occasione di un’intervista a F, Andrea Delogu svela i motivi che hanno portato alla separazione con Francesco Montanari. La crisi tra i due si sarebbe presentata da molto tempo la loro decisione, tra visioni diverse, lavori incompatibili e figli che non arrivavano.

Le dichiarazioni di Andrea Delogu

Come riporta Today, Andrea Delogu parla della fine della relazione con Francesco Montanari: “Con Francesco abbiamo passato insieme sette anni che rivivrei subito – dichiara non a caso Andrea, 39 anni compiuti da poco – Mi hanno dato la possibilità di capire chi sono anche in un contesto familiare, di avere dei suoceri fantastici. Ma le cose cambiano e noi a dicembre 2020 abbiamo deciso di separarci, anche se poi la notizia è uscita solo a marzo”.

Poi rivela: “Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine – prosegue la presentatrice – diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG