Circolano rumor e indiscrezioni sul presunto fidanzato di Alberto Matano, in realtà il nome che esce fuori dal web sarebbe molto conosciuto.

Alberto Matano è il conduttore de La vita in diretta ed è molto amato e seguito dal pubblico. La sua schiettezza e professionalità ha conquistato tutti e ora si vuol conoscere qualcosa in più della sua vita privata. A quanto pare, il giornalista sarebbe fidanzato con un uomo molto famoso in base alle indiscrezioni di Dagospia.

Chi è l’uomo misterioso, presunto fidanzato di Alberto Matano

Non c’è nulla di confermato, nessuna dichiarazione da parte dei diretti interessati e neanche indizi o prove tangibili. Il sito di Dagospia però, ha reso pubblico il nome del presunto fidanzato di Alberto Matano. L’indiscrezione parla di Vincenzo Spadafora, politico molto noto appartenente al Movimento 5 Stelle.

Secondo queste fonti, non confermate, i due si conoscerebbero da molto tempo e dall’amicizia sarebbe poi nato qualcosa di più. Tutto tace però, non si hanno conferme ufficiali ma le voci su una loro relazione sono insistenti già da mesi. Che sia davvero così? L’unico modo per conoscere la verità è attendere spiegazioni da loro stessi, per ora sono solo ipotesi e rumor, sebbene siano copiose.

