Katarina Raniakova è tornata a parlare del suo matrimonio con Alex Belli, spiegando com’è l’attore ma lancia anche una frecciata a Delia Duran.

Ai microfoni di Pomeriggio 5, Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, è stata interrogata sul suo matrimonio con l’attore. La modella ha anche poi espresso un parere su Delia Duran e Soleil, parlando del famoso triangolo amoroso.

Le dichiarazioni di Katarina Raniakova

Katarina Raniakova, come riporta Blogtivvu, ha cominciato a parlare dell’ultima puntata del GF Vip. La modella ha dichiarato: “Ha fatto in modo di farla sentire in colpa e lei ha dato spiegazioni dove non ce n’era bisogno. Le lacrime di Delia comunque non c’erano, piange a secco! Alex? Questo è il suo modo di essere.“

Sul loro matrimonio dice: “A prescindere, io con lui ho avuto una relazione completamente diversa. Noi non l’abbiamo vissuto in questo modo. La nostra relazione probabilmente era molto più pulita e lui secondo me soffriva nella nostra relazione. Quello che lui dice e lo ha anche detto in Casa, ‘io ho avuto un matrimonio dove mi sono sforzato ad essere una persona che non sono’, con me. Probabilmente lui ha trovato se stesso e dice la verità al mondo ‘io sono questo, accettatemi’.

Quando tu stai con una persona così che ti manipola – perché lui nel momento in cui sta con te ci crede e lo vive, per lui è verità quella – tu vivi in un dubbio costante. Quando io ho scoperto tutto per me è stato un sollievo e mi sono liberata di una cosa dove ho preso una decisione perché finché tu non sai le cose non sei in grado di prendere una decisione. Lui fa un tira e molla continuo. Soleil? Lei non lo ama… non l’ha mai detto!“

Riproduzione riservata © 2022 - DG