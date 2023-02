Continuano le litigate nella casa del Gf Vip e, nel corso della pubblicità, Antonella e Micol non se le sono mandate a dire.

Alfonso Signorini ha ripreso fortemente i concorrenti del Grande Fratello Vip per le continue litigate, le parolacce e gli atteggiamenti provocatori che da settimane animano la casa. Nella speranza che la situazione si possa placare, gli autori e il conduttore hanno preso seri provvedimenti, ma sembra che alcuni dei concorrenti non vogliano rimettersi in riga. Così, nel corso di un break pubblicitario, Antonella Fiordelisi si è scagliata duramente contro Micol Incorvaia.

Antonella insulta Micol

La sorella di Clizia è intervenuta in difesa di Edoardo Donnamaria, ma la Fiordelisi non ha affatto apprezzato le sue parole.

“Pensa a Tavassi! Vai a fare l’amore con Tavassi! Non rompere le pa**e a me! – ha iniziato ad urlare Antonella – .Schiatta di meno per favore!”.

L’influencer ha accusato la Incorvaia di invidiare il rapporto tra lei e Donnamaria, ma Micol ha rispedito al mittente ogni offesa.

Non contenta, la Fiordelisi ha continuato: “Invidiosa? Sì, lo sei…Mi invidi soprattutto il cervello, oltre ad altro…L’estetica però la puoi aggiustare!”.

Il video ha fatto il giro del web e molti si sono schierati dalla parte della Incorvaia. “Ecco chi è Antonella e perché dovete salvare Micol”, hanno scritto in rete.

“Vai a fare l’amore con Tavassi”

“Schiatta di meno”

“Non capisci mai niente”

“L’estetica… ti puoi aggiustare”



Questo video basta a spiegarvi chi è Antonella. E perché DOVETE salvare Micol #incorvassi #gfvip #oriele pic.twitter.com/fVCzJXmUEz — meandmilli (@meandmilli) February 21, 2023

