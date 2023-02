Le dichiarazioni di Ignazio La Russa scatenano le polemiche: ecco cosa ha detto il Presidente del Senato a Belve.

Ignazio La Russa è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve nella puntata che va in onda oggi, 21 febbraio. Alcune dichiarazioni del Presidente del Senato hanno già fatto scalpore, una fra tutte quella riguardante l’eventualità di un figlio gay. Non sono mancati, poi, i riferimenti al busto di Mussolini e alle donne di destra.

Ignazio La Russa: “Se mio figlio fosse gay…”

“Se mio figlio mi dicesse di essere omosessuale? Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli – ha spiegato lui a Francesca Fagnani – . Ma se non succede, pazienza. Sarebbe come se fosse milanista”.

Le parole di La Russa hanno immediatamente fatto il giro della rete e non sono mancate le polemiche in merito.

Intanto, il Presidente del Senato si è soffermato anche sulle donne in politica e, in particolar modo, sull’estetica di queste ultime.

“Il loro livello estetico è diminuito, è aumentata però la qualità, la capacità. Quelle di sinistra non le guardo – ha detto – . La parità in politica non si ottiene con le quote rosa, si otterrà quando una donna grassa, brutta e scema rivestirà una carica importante. Perché ci sono uomini grassi, brutti e scemi che ricoprono ruoli importanti”.

