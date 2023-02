Tiberio Timperi si racconta tra vita privata e professionale, e rivela il grande dolore derivante dal divorzio da Natasha Hovey.

Conduttore storico della Rai, da tempo Tiberio Timperi non riesce a ritagliarsi uno spazio più ampio sulla tv di Stato. “Credo di avere un potenziale che non è stato esplorato nella sua totalità […]Diciamo che ultimamente c’è sempre meno voglia di rischiare ma piuttosto si va sull’usato sicuro”, ha commentato lui in una intervista per il Corriere della sera, cui ha rivelato anche uno dei drammi più difficili da superare: il divorzio dalla moglie Natasha Hovey.

Tiberio Timperi single: “Solo sto bene, ma…”

La separazione che ha visto coinvolti Timperi e la ex moglie è stata molto chiacchierata e, ad oggi, il conduttore afferma di essere riuscito a superare un momento davvero molto duro.

“Da un certo momento in poi la mia vita ha preso un’altra direzione: è stato molto, molto pesante, ma va bene così. Ho altre fortune, come non lavorare: di fatto assecondo solo la mia passione – ha raccontato – . I miei amici di recente mi hanno detto: Tiberio, tu rispetto a noi hai realizzato i tuoi sogni. È una gran cosa avere chi te lo ricorda”.

“Ho passato 15, 18 anni che avrebbero ucciso chiunque, ma ora ne sono uscito: bruciacchiato, tumefatto, ma ci sono ancora – ha aggiunto lui, pronto tuttavia a ritrovare l’amore – […]Spero sempre che la vita mi sorprenda quando meno me lo aspetto ma, in generale, tutti si cercano, pochi si trovano e molti si accontentano: io non ho intenzione di accontentarmi. Scendere a compromessi non fa parte del mio vocabolario: non nel lavoro e nemmeno nella vita privata. Da solo sto bene: se mi devo mettere con una persona devo stare meglio”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG