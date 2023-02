Elodie perde la testa in aeroporto e si scaglia duramente contro un uomo che l’aveva offesa: il racconto della cantante.

Il 20 febbraio è uscito Sento ancora la vertigine, la docu-serie di Elodie su Prime Video. La cantante ha raccontato i suoi ultimi anni tra successi clamorosi e retroscena di cui nessuno era a conoscenza. Dalla conduzione di Sanremo 2021 alla partecipazione al Festival 2023, l’artista che si è fatta notare grazie ad Amici di Maria De Filippi, ha descritto il suo periodo più alto senza tralasciare alcuni aneddoti che ne descrivono la forte personalità.

Elodie e quella volta che affrontò un uomo a muso duro

Nella docu serie incentrata su di lei, infatti, Elodie ha raccontato di quella volta che affrontò a muso duro un uomo in aeroporto.

“Sta sotto l’effetto di qualcosa”, commentò lui nel corso di una conversazione telefonica facendo riferimento alla cantante.

E, proprio in quel momento, Elodie perse la testa e si scagliò contro di lui. “Sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. Me lo sono mangiato – ha raccontato lei – . Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono impazzita”.

