Francesca Fagnani racconta l’intervista di Anna Oxa a Belve e rivela quanto sia stato difficile conversare con la cantante.

La nuova stagione di Belve parte oggi, 21 febbraio, e Francesca Fagnani debutta in prima serata dopo il successo della passata edizione. Anna Oxa ha accettato l’invito della giornalista e ha scelto di farsi intervistare dopo Sanremo 2023 e la decisione di non rilasciare dichiarazioni ai media fino alla fine del Festival. La Fagnani, ospite de La vita in diretta, non ha nascosto le difficoltà incontrate nell’intervistare la cantante.

La Fagnani sull’intervista ad Anna Oxa

“Sei riuscita a realizzare un’intervista impossibile, di questo ne sei consapevole?”, ha fatto notare Alberto Matano alla conduttrice e giornalista.

“E capirete quanto, dopo averla vista – ha scherzato la Fagnani – . Quanto impossibile, lo capirete solo dopo. Intanto, la ringrazio per essersi fidata. È stato comunque un atto di fiducia. Lei non è mai banale. Ti porta un vissuto un po’ diverso e dei ragionamenti diversi. Io mi sono divertita, spero anche voi”.

Anna Pettinelli, poi, ha punto la Oxa accusandola di maleducazione per aver indossato gli occhiali neri nel corso di tutta l’intervista. Ma la Fagnani ha ironizzato: “Ma tu non sai quanto sole c’è qua dentro”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG