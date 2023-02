Ospite a Belve, Anna Oxa ha avuto modo di parlare di tantissimi argomenti: dall’ultimo Sanremo fino agli attriti con la Rai.

Riparte la stagione del programma ‘Belve’ con le interviste senza peli sulla lingua con gli ospiti di Francesca Fagnani. In queste ore sono arrivate le prime anticipazioni delle dichiarazioni rilasciate da Anna Oxa, il cui faccia a faccia con la conduttrice è molto atteso. Da cantante ha avuto modo di parlare di Sanremo e tanto altro…

Anna Oxa, tutta la verità a Belve

Anna Oxa

L’intervista, o meglio, le anticipazioni, partono subito col botto e sul commento al Festival di Sanremo appena concluso. Anna Oxa ha dato un suo giudizio personale: “Io sono contentissima perché non relaziono me, o la signora Oxa, al Sanremo ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”, ha detto a proposito anche della classifica finale.

Punzecchiata ancora proprio sul suo posizionamento piuttosto basso, la cantante ha aggiunto: “Mio messaggio non capito? Ma da chi? La gente è fuori dalla quella sala. Il voto? Non esiste. Il vero voto è quello che tu hai trasferito. Se senti la parola voto, non è un numero. È qualcos’altro”.

Non manca un passaggio sul famoso contenzioso tra lei e la Rai tra cui ci sarebbero attriti dal lontano 2023: “Possono essere tantissime le risposte a questo, e potrebbero esserci risposte che io non posso dare perché legate a quel momento lì, al periodo di Sanremo. Quando un artista o il suo management dice che non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice: va bene. Non puoi condannare perché tu vuoi soddisfare il desiderio di non so cosa.

Di seguito il post Twitter della Rai con le anticipazioni di cui vi abbiamo parlato che fanno pensare ad una intervista davvero scoppiettante:

