Sarà concorrente dell’Isola dei Famosi nel cast 2023. Cristina Scuccia, l’ex nota suora, prenderà parte come naufraga.

L’abbiamo conosciuta come Suor Cristina, ma adesso è semplicemente Cristina Scuccia. L’ex volto anche di The Voice ha cambiato vita e adesso prenderà parte alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi come naufraga. La donna, infatti, sarà tra i concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi.

Cristina Scuccia naufraga all’Isola dei Famosi

Suor Cristina

Secondo quanto riportato da TvBlog, la 32enne Cristina Scuccia partirà per l’Honduras e si immergerà in questa nuova avventura come concorrente del noto reality de L’Isola dei Famosi.

Dopo aver smesso di essere una suora, la ragazza ha scelto una nuova vita che, da quanto aveva raccontato anche di recente, la vedeva protagonista come cameriera in Spagna.

L’ex suora non è completamente nuova ai reality dato che aveva partecipato e vinto The Voice su Rai2 quando era stata scoperta e seguita dall’allora giudice J-Ax.

Lo stesso TvBlog ha anche anticipato parte del restante cast dell’Isola. Ci sarebbero Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, ma anche Pamela Camessa, Luca Di Carlo, Marco Predolin e Corinne Clery.

Sembra essere confermata anche la voce riguardo agli opinionisti accanto alla conduttrice Ilary Blasi. Dovrebbero essere Vladimir Luxuria e Ernico Papi.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’ex suora:

