Ospite di Belve, Wanda Nara ha raccontato tutto sulla sua relazione con Mauro Icardi e i tanti rumors su divorzio e tradimenti.

Ci sarà anche Wanda Nara per la ripartenza del noto programma di Francesca Fagnani, ‘Belve’. La modella e showgirl argentina ha parlato ovviamente anche di Mauro Icardi e della loro relazione con tanto di risposta a rumors di rottura, tradimenti e molto altro. La nota agente ha fatto chiarezza svelando tutta (la sua) verità…

Wanda Nara a Belve: le parole

Wanda Nara

Dalle prime anticipazioni dell’intervista a Wanda Nara da parte di Francesca Fagnani a Belve, l’argentina ha subito voluto chiarire l’attuale rapporto con Mauro Icardi, ex Inter e Psg ora al Galatasaray: “Lui è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia”, ha voluto dire la donna.

“Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Siamo sposati da quasi 10 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita”, ha sentenziato e chiuso ogni questione quella che di fatto è anche l’agente del bomber.

Non manca anche un passaggio sui messaggi ricevuti dal calciatore Keita Balde e la reazione della moglie che si era sfogata anche con parole poco carine verso la stessa argentina a proposito di un tradimento che sarebbe stato sbandierato pure da Icardi via social: “A volte quando mi arrivano messaggi tipo quelli di Keita, capisco che le donne invece di arrabbiarsi con chi hanno a fianco si arrabbiano con l’altra donna”.

Di seguito anche il post Twitter della Rai con alcune anticipazioni dell’intervista che si annuncia decisamente bollente e ricca di sorprese:

"La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio.

Ospiti della prima serata: @Ignazio_LaRussa, Anna Oxa, Wanda Nara e Naike Rivelli.

Nello studio nuovo ci sarà anche il pubblico".@francescafagnan conduce #Belve pic.twitter.com/fi7YXR1qv7 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 20, 2023

