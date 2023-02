Il presentatore del GF Vip Alfonso Signorini ha risposto ad alcune curiosità dei fan nelle sue stories Instagram. Reality e non solo.

Momento relax per Alfonso Signorini che ha deciso di dedicarsi ad una sessione di Q&A su Instagram con i suoi fans. Il conduttore del GF Vip ha parlato non solo del noto reality ma anche del suo privato con alcuni pensieri sulla sua attualità.

Alfonso Signorini tra vita privata e GF Vip

Alfonso Signorini

Tra le varie domande poste ad Alfonso Signorini ci sono diverse cose relative alla sua vita privata. In questo caso il conduttore ha scelto l’onestà: “Cosa faccio nei momenti di sconforto? Suono, faccio sport, mangio e sex”, ha risposto. Sul suo essere attualmente triste: “Triste mai. A volte malinconico, ma passa presto come passan le nuvole sul mare (Madame Butterfly)”. Sulle altre sue attività: “Mi piace meditare e pregare. Lo faccio spesso”.

Capitolo GF Vip. In questo caso il presentatore ha anticipato qualche tema riguardo la prossima puntata: “Colpi di scena in arrivo”, ha scritto. E ancora: “Anche stasera si farà a pezzi Oriana? Il problema è che a volte Oriana si fa male da sola”.

Sugli atteggiamenti ancora della Marzoli e di Onestini messi in evidenza da un utente, il presentatore ha detto: “Non mi piacciono la maleducazione e l’arroganza. E quest’anno abbondano”.

A chi invece gli ha chiesto come mai ci siano molti volti già visti in passato nella Casa o altri che non sono nemmeno Vip, Signorini ha detto: “La verità? Non ci sono più i soldi di una volta”.

Infine una curiosità che apre anche le porte ad una possibilità futura su un Grande Fratello di nuovo senza personaggi conosciuti: “Ci penso spesso. Sarebbe una bella ventata di aria fresca”.

Di seguito un recente post Instagram del conduttore e del Grande Fratello:

