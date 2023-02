Chiara Ferragni continua a mantenere il mistero sulla crisi con Fedez, ma un’ultima foto su Instagram sembra spazzare via il gossip.

Da coppia più innamorata a coppia più in crisi: così Chiara Ferragni e Fedez si sono trasformati nei personaggi più chiacchierati delle ultime settimane. Il Festival di Sanremo, che doveva consacrare l’imprenditrice digitale, non ha fatto altro che portare la Ferragni sempre di più al centro dell’attenzione mediatica, non tanto per le sue capacità televisive quanto per la vita matrimoniale. Così, dopo la lite con Fedez sul palco dell’Ariston, c’è chi ha iniziato a parlare di grave crisi tra loro.

Chiara Ferragni e la foto che smentisce la crisi con Fedez

I due hanno poi scelto di rimanere lontani dai social alimentando sempre di più la curiosità del web, che è andato alla ricerca di prove che potessero confermare o smentire la fine del loro amore.

Nelle ultime ore, inoltre, si è addirittura vociferato di un ipotetico divorzio dei Ferragnez, tanto che qualcuno aveva avvistato Chiara senza fede al dito.

A smentire le notizie iniziate a circolare in rete, però, ci ha pensato – seppur indirettamente – proprio la Ferragni, che mostrando la nuova nail art, ha sfoggiato anche la fede all’anulare destro.

Nessuna crisi e nessun divorzio, dunque, per i Ferragnez. Almeno per il momento.

Riproduzione riservata © 2023 - DG