La relazione tra Sara Scaperrotta e Nicolò Zaniolo si è conclusa quando lei ha saputo di essere in dolce attesa. Il calciatore ha preferito abbandonare la compagna sottolineando che si sarebbe preso cura del figlio pur non sentendosi pronto per diventare padre. Dei due si è chiacchierato a lungo e, solo con la nascita del piccolo Tommaso, lo sportivo ha deciso di riconoscerlo e di essere presente in qualità di genitore. Nelle ultime ore, però, una dichiarazione della Scaperrotta ha fatto mormorare il web.

Sara Scaperrotta contro i genitori di Zaniolo

“Sei sempre stata molto discreta. Ma una curiosità: i nonni paterni vedono Tommi?”, le ha domandato una fan e, per la prima volta, Sara ha voluto parlare dei rapporti tra il figlio e i nonni paterni.

“Due volte in 18 mesi per te sono abbastanza?”, ha replicato la Scaperrotta con tanto di emoticon sorridenti che ne sottolineano l’ironia.

Stando alle sue dichiarazioni, dunque, i genitori di Zaniolo, Francesca Costa e Igor Zaniolo, sarebbero dei nonni molto poco presenti nella vita del piccolo Tommaso.

