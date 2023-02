Gli spettatori del Grande Fratello Vip hanno notato un particolare atteggiamento di Nikita Pelizon. La concorrente del realiy show è solita girare in casa con un taccuino sul quale prende appunti e, solo dal momento dell’entrata del suo ex Matteo Diamante, si è compreso il motivo di tale comportamento. Nikita soffrirebbe di una malattia neurodegenerativa che la porta a perdere la memoria.

Secondo quanto emerso in rete, la malattia di Nikita sarebbe stata diagnosticata circa sette anni fa, ma pare che lei abbia preferito non parlarne al Grande Fratello Vip.

La notizia è spuntata fuori solo in seguito all’ingresso in casa di Matteo Diamante, che più volte si è interessato dello stato di salute della Pelizon.

Nelle ultime ore, però, sta facendo il giro del web un video che mostra Luca Onestini che deride la coinquilina per il suo modo di prendere appunti in maniera costante.

“Le ho detto: fammi vedere cosa scrivi, che ultimamente riporti le cose male!”, ha raccontato lui a Milena Miconi che, dal canto suo, ha aggiunto: “Questa cosa di prendere appunti mi fa ribrezzo”.

Il web si è schierato dalla parte di Nikita e ha ritenuto inaccettabili gli attacchi degli altri “vipponi”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram