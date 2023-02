Parole al vetriolo quelle di Morgan contro Marco Mengoni, suo ex pupillo di X Factor e vincitore del Festival di Sanremo 2023.

Marco Mengoni si è fatto conoscere nel mondo della musica grazie alla partecipazione a X Factor nel 2009. Ai tempi, tra i giudici c’era Morgan che lo ha sempre idolatrato per il suo talento canoro. A distanza di anni, però, il cantautore pare abbia cambiato radicalmente idea su colui che ai tempi del talent show di Sky Uno era considerato il suo pupillo. Così, nel corso di una diretta su Youtube durante la prima serata del Festival, Morgan ha sparato a zero su Mengoni.

Morgan al vetriolo contro Mengoni

“[…] Spacciano questi testi per canzoni, poi cantano questi testi che sembrano messaggi con enfasi, ma non hanno senso poetico – ha commentato Morgan riferendosi al brano Due Vite, vincitore di Sanremo 2023 – . Non c’è una bellezza. Non credo che questa sia una canzone, ma è una canzonetta di qualcuno che fa dei provini, ma che non sa scrivere canzoni”.

“[…]Questo è un tentativo di qualcuno che non ha gli strumenti cognitivi per poter fare una canzone – ha continuato Morgan, stroncando così anche il talento di Mengoni – . Qualcuno che non conosce la musica, gli accordi e la melodia, non conosce la poesia e l’arrangiamento e fa una robetta qualunque”.

“Però questa roba viene portata in palmo di mano perché lui è famoso, è Mengoni e ha una bella voce – ha detto ancora – . Allora lui sa interpretare una roba che è un nulla. Quella sua sembra una canzone e la gente ci crede […]Ormai le canzoni sono tutte vuote ed ecco perché non ci accorgiamo più che gli accordi non ci sono”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG