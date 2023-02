Nel giorno del compleanno di Sinisa Mihajlovic, la moglie Arianna lo ricorda con un dolce post su Instagram.

Oggi, 20 febbraio 2023, Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni, ma la leucemia lo ha strappato troppo presto alla vita e all’affetto della moglie e dei figli. Arianna Rapaccioni, sposata con l’ex calciatore e allenatore scomparso lo scorso 16 dicembre, continua a ricordarlo con dediche e pensieri commossi sui social e, nel giorno de compleanno di Mhajlovic, non poteva che arrivare la dedica commossa della moglie.

Arianna ricorda Mihajlovic: la dedica

A corredo di una foto che li ritrae sorridenti ed innamorati, Arianna Mihajlovic ha voluto fare così gli auguri al marito che ha tanto amato.

“Buon Compleanno in Paradiso”, ha scritto la moglie di Sinisa, raccogliendo in pochissimi minuti migliaia di like e tantissimi commenti di chi continua a ricordare con estremo affetto e ammirazione l’ex sportivo.

Anche la figlia Viktorija Mihajlovic ha ricordato il padre con una Instagram story che la ritrae piccolina accanto a lui: “Auguri amore mio, so amare fino a lì”.

Un altro post, invece, è comparso nelle stories di Virginia Mihajlovic: “Auguri amore della mia vita. Ovunque sarai, io sarò. E non saremo mai distanti. Fino a lassù papà, fino all’infinito”.

Tantissimi sportivi, inoltre, hanno voluto fare i loro auguri di compleanno al compianto Sinisa Mihajlovic.

