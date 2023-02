Si rincorrono le notizie su un presunto ricovero in ospedale per Adriano Celentano, ma la famiglia del Molleggiato è intervenuta per fare chiarezza.

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 febbraio, Adriano Celentano sarebbe stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lecco. L’artista, che lo scorso 6 gennaio ha compiuto 85 anni, avrebbe accusato dei problemi circolatori e sarebbe stato sottoposto ad una serie di controlli medici. Per lui, però, non si sarebbe trattato di nulla di grave, tanto che poco più tardi pare sia ritornato nella sua villa di Galbiate.

Il clan Celentano smentisce

Dopo la diffusione della notizia riguardante il malore che ha colpito Adriano Celentano, la famiglia ha deciso di intervenire per fare chiarezza.

“Sta benissimo e non ha avuto nessun malore“, ha fatto sapere il Clan del Molleggiato, mentre dall’ospedale presso il quale il cantante è arrivato non giungono né smentite né conferme, ma vige assoluto silenzio.

Al momento, tuttavia, Celentano sarebbe a casa insieme alla moglie Claudia Mori, circondato dai suoi affetti. Resta il mistero su quanto realmente accaduto e sul suo trasporto in ospedale in ambulanza per un presunto problema di circolazione.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG