Serena Bortone si racconta e svela i motivi che l’hanno spinta ad essere una donna indipendente: ecco perché non si è mai sposata.

Conduttrice di punta della Rai, Serena Bortone è ormai un volto amato dal pubblico della tv di Stato. Con il programma pomeridiano Oggi è un altro giorno, si è fatta conoscere ed apprezzare dai telespettatori, fino a sbarcare in prima serata nel ruolo di giudice de Il cantante mascherato. Intervistata dal Corriere della sera, la Bortone si è raccontata a tutto tondo: dalla vita professionale a quella privata. E, proprio su questo aspetto, ha rivelato dei retroscena sconosciuti ai più.

Serena Bortone: perché non si è sposata

“Sono una persona molto libera e la libertà comporta l’impossibilità di fare compromessi”: così Serena Bortone si è descritta, soffermandosi poi sui legami sentimentali del passato.

“Nella sfera sentimentale in particolare non sono mai stata capace di farlo. Non so se sia un bene o un male, ma io sono fatta così – ha aggiunto – . Sono stata felice in coppia. Ho avuto due importanti convivenze. Non ho mai sognato l’abito bianco e certamente non ho mai pensato che la mia vita si potesse realizzare attraverso il matrimonio”.

La scelta di non sposarsi deriva anche da una mentalità assorbita in famiglia. “Mia madre mi ha sempre insegnato a essere indipendente. La molla della mia vita è sempre stata il lavoro – ha sottolineato – . Quando andavo ai matrimoni, da ragazza, sentivo un senso di soffocamento… me lo ricordo bene”.

“Detto ciò, non mi sono mai pentita di aver amato. E se arriva qualcuno sul cavallo bianco, ci salgo”, ha concluso lei, dichiarandosi tuttavia aperta ad eventuali nuove relazioni amorose.

